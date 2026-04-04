Bereiten Sie sich auf absurde Geschwindigkeit vor: Spaceballs 2 erscheint im April 2027

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Auch wenn wir schon mehrmals von dem Projekt gehört haben, fühlt es sich immer noch surreal an, dass wir tatsächlich ein neues Spaceballs sehen werden, 40 Jahre nach dem Original. Obendrein hat der Film immer noch weitgehend die gleichen Hauptbesetzungen, zusammen mit dem scharfsinnigen Mel Brooks, der das Drehbuch schrieb und Produzent ist – im reifen (und respektablen) Alter von 99 Jahren... Und Tatsache ist, er wird 100 Jahre alt sein, wenn der Film Premiere hat.

Wir wissen das, denn Deadline berichtet nun, dass der Film endlich ein festes Veröffentlichungsdatum hat. Am 23. April 2027 können wir uns im Dunkeln des Kinos niederlassen, um zu sehen, wann "der Schwartz erwacht". Natürlich können wir mit unermüdlicher Kritik rechnen, die sich hauptsächlich auf Star Wars richtet, aber auch auf Star Trek, Aliens und Dune (und noch viel mehr)

Das gesagt, können wir jetzt nur noch auf die ersten Poster und einen Teaser-Trailer warten, worauf wir uns hoffentlich im Herbst freuen können. Was sind Ihre eigenen Erwartungen? Kann Spaceballs 2 so gut sein wie das Original?