Bentley plant weiterhin, 2027 sein erstes Elektrofahrzeug auf den Markt zu bringen

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Bentleys lang erwarteter Schritt zu vollelektrischen Autos läuft weiterhin – aber alles über das erste Elektrofahrzeug hinaus ist plötzlich viel unsicherer. Der Luxushersteller hat bestätigt, dass sein Debüt-Elektromodell Anfang 2027 auf den Markt kommen wird, während die Pläne für Nachfolge-Elektrofahrzeuge verschoben wurden, sodass der übergeordnete elektrische Fahrplan unklar bleibt.

Das kommende Modell, das voraussichtlich als kleineres, SUV-ähnliches Fahrzeug gestaltet wird, bleibt von der Veränderung unbeeinflusst. Er wird die Premium Platform Electric (PPE)-Architektur von Volkswagen verwenden und soll noch später in diesem Jahr vorgestellt werden, bevor er 2027 in den Verkauf geht.

Darüber hinaus wird alles unklar. Bentley-CEO Frank-Steffen Walliser sagt, dass ein zweites Elektromodell erst 2030 erscheinen wird, was den Übergang der Marke zu einer vollständig elektrischen Produktpalette effektiv verlangsamt. Ein wesentlicher Grund ist die Einstellung der SSP-Plattform des VW-Konzerns, die ursprünglich als Grundlage für mehrere zukünftige Bentleys gedacht war.

Bentleys erstes Elektrofahrzeug wird voraussichtlich über ultraschnelles Laden verfügen, mit dem Ziel, in nur wenigen Minuten etwa 100 Meilen (Kilometer sind derzeit unbekannt) Reichweite hinzuzufügen, und wird sich wahrscheinlich auf alltägliche Benutzerfreundlichkeit konzentrieren statt auf reine Größe oder Üppigkeit.

Für den Moment spiegelt Bentleys Strategie eine breitere Branchenrealität wider: Der Übergang zum Elektrofahrzeug findet weiterhin statt, aber nicht so schnell – oder so vorhersehbar – wie einst geplant. Durch Car and Driver haben wir die ersten Bilder des aktuellen Konzeptwagens.