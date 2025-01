Bend Studio und Bluepoint erfuhren von Projektabbrüchen, als wir es taten

HQ

Letzte Woche berichteten wir, dass Sony bei seinen bevorstehenden Live-Service-Projekten ein Kriegsbeil eingelegt und die Arbeiten von Bend Studio und Bluepoint gestrichen hat, wobei letzteres an einem God of War-Live-Service-Spiel arbeitete. Anscheinend waren die Studios anscheinend genauso überrascht wie wir, als sie diese Information erfuhren.

Das stammt aus Jeff Grubbs Podcast "Game Mess Mornings", in dem er sagt, dass er ein wenig tiefer in die Situation eingegraben hat, was mit den Projektabsagen passiert ist, und herausgefunden hat, dass die Studios so wenig wussten wie wir. Er sagte auch, dass sie sich nicht sicher sind, was ihre nächsten Projekte sein werden, und wahrscheinlich bei Sony pitchen müssen.

Grubb erklärte auch, dass dieser Pitching-Prozess ziemlich knifflig sein könnte, da Sony in diesem Jahr herausgefunden hat, dass es nicht so einfach ist, einen Gewinn zu erzielen, wie einen Live-Service-Titel mit einer geliebten IP oder einem beliebten Studio zu produzieren. Stattdessen müssen Bluepoint und Bend Studio zurück ans Reißbrett.

Glücklicherweise sind wir sicher, dass sie mit den Talenten, die in beiden Studios zur Verfügung stehen, in der Lage sein werden, in Zukunft etwas Aufregendes zu schaffen.