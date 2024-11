Ben Stiller kehrt zurück für Happy Gilmore 2

HQ

Es ist fast 30 Jahre her, dass Happy Gilmore 1996 in die Kinos kam, und nächstes Jahr, kurz vor dem 30-jährigen Jubiläum, erwarten wir, dass die derzeit in Produktion befindliche Fortsetzung Happy Gilmore 2 auf Netflix debütiert. Während wir mit Sicherheit wissen, dass Adam Sandler als titelgebender Eishockeyspieler, der zum Golfer wurde, zurückkehren wird und dass Julie Bowen und Christopher McDonald als Virginia Venit bzw. Shooter McGavin zurückkehren werden, scheint auch ein anderer großer Name vor einer Rückkehr bereit zu sein.

Der verdrehte und grausame Heimleiter Hal, gespielt von Ben Stiller, soll anscheinend auch in Happy Gilmore 2 zu sehen sein. Dies wurde von Netflix nicht bestätigt, aber Variety hat einen Bericht veröffentlicht, der ein Bild von Stiller in der Rolle einer gealterten Version von Hal zeigt, mit grauen Haaren, seinem charakteristischen Schnurrbart, einem Ohrring und einer gelb getönten Brille. Ob er in dieser Fortsetzung immer noch ältere Menschen quälen und von ihnen profitieren wird, ist jedoch unklar.

Für diejenigen, die sich dafür interessieren, wird dies nicht das erste Mal sein, dass Stiller seit dem Originalfilm von 1996 als Hal schlüpft, da er auch als Figur in dem albernen Netflix-Halloween-Film Hubie Halloween auftrat.

Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für Happy Gilmore 2, aber da die Dreharbeiten wahrscheinlich vor Ende des Jahres abgeschlossen oder größtenteils abgeschlossen sein werden, scheint eine Premiere im Jahr 2025 nicht ausgeschlossen zu sein.