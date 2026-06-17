Bei Jeremy Clarkson wurde eine "aggressive" Form von Krebs diagnostiziert

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Die letzten beiden Episoden der fünften Staffel von Clarkson's Farm feierten heute Premiere auf Prime Video, und falls Sie sie noch nicht gesehen haben: Sie enthalten einige ziemlich brutale Nachrichten über den Hauptmann der Serie.

In der letzten Folge enthüllt Jeremy Clarkson, dass bei ihm eine sehr "aggressive" Form von Krebs diagnostiziert wurde und dass die Krankheit zwar früh erkannt wurde und er operiert wurde, um das Problem zu behandeln, die Situation jedoch "schiefgelaufen" sei und er nun unklar ist, ob er für eine weitere Folge zurückkehren wird.

Man kann den Moment sehen, in dem Clarkson die Neuigkeit seinen Partnern und Freunden, Charlie und Kaleb, in der Show enthüllt und mit folgender Aussage abschließt.

"Also, wir haben Staffel 5 damit begonnen, dass ich in einem Krankenhausbett liege, und wir sind am Ende von Staffel 5 und ich liege wieder im Krankenhausbett. Einige der Behandlungen sind schiefgelaufen, sagen wir, ich werde hier eine Weile bleiben. Ich habe nichts per Mund, ich weiß nicht, was passieren wird. Wenn das alles gelingt, sehe ich dich in Staffel 6, und wenn nicht, dann nicht. Passt auf euch auf, alle zusammen."

Alle Episoden der neuesten Staffel von Clarkson's Farm können Sie jetzt auf Prime Video sehen, und auch hier können Sie unsere Rezension der neuesten Episodenreihe lesen.