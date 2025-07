Bei Explosion an Tankstelle in Rom werden mindestens 45 Menschen verletzt Die Behörden vermuten, dass ein Gasleck die Explosion am frühen Morgen ausgelöst hat, die einen Feuerball über den östlichen Stadtrand schickte.

Die neuesten Nachrichten über Italien . Eine heftige Explosion hat am frühen Freitag eine Tankstelle im Osten Roms erschüttert und Dutzende Menschen verletzt. Mindestens 45 Verletzte, darunter 12 Polizisten und 6 Feuerwehrleute, berichteten die italienischen Behörden. "Ich bete für die Menschen, die an der Explosion einer Tankstelle beteiligt waren, die sich heute Morgen im Stadtteil Prenestino Labicano im Herzen meiner Diözese ereignet hat. Ich verfolge die Entwicklungen dieses tragischen Vorfalls weiterhin mit Sorge", schrieb Papst Leo XIV. auf X. Lokalen Berichten zufolge stieß ein Lastwagen während der Betankungsvorgänge gegen eine Pipeline, wodurch ein Leck und eine anschließende Explosion ausgelöst wurden. Bilder zeigen, dass das Gelände fast vollständig zerstört ist, aber wir kennen immer noch nicht das volle Ausmaß des Schadens. Bleiben Sie wie immer dran für weitere Updates.