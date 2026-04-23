Behaviour Interactive war von Entlassungen betroffen, wobei die betroffenen Rollen offenbar aus mobilen und externen Entwicklungsprojekten stammten

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Die Macher von Dead by Daylight, Behaviour Interactive, haben eine Welle von Entlassungen bestätigt, die das Unternehmen betrifft. Wie Game Developer berichtet, konzentrieren sich die Entlassungen besonders auf mobile und gelegentliche externe Entwicklungsprojekte des Unternehmens, was darauf hindeutet, dass diese Personalveränderung die Arbeit an DbD oder anderen großen Titeln des Entwicklers nicht beeinträchtigen wird.

Zu den Entlassungen gab ein Sprecher von Behaviour folgende Erklärung ab: "Ein Teil des Geschäfts von Behaviour Interactive konzentrierte sich traditionell auf externe Entwicklungspartnerschaften. In den letzten Monaten ist die Nachfrage nach mobilen und gelegentlichen externen Entwicklungsprojekten zurückgegangen.

"Da wir unsere verbleibenden Verpflichtungen abschließen und keine vergleichbaren Möglichkeiten in naher Zukunft sehen, haben wir beschlossen, uns von einigen Kollegen zu trennen. Diese Entscheidungen sind nie einfach, und wir sind dankbar für die Beiträge der betroffenen Mitarbeiter, die Behaviour über die Jahre geprägt und unsere Partner unterstützt haben."

Es sei gesagt, dass Behaviour ein recht großes Studio ist, mit Hauptsitz in Montreal, aber zusätzlichen Büros im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und einigen weiteren Studios in Kanada. In diesen Abteilungen werden etwa 1.200 Mitarbeiter voraussichtlich beschäftigt. Die genaue Zahl der in dieser Entlassungswelle betroffenen Mitarbeiter ist noch nicht bestätigt.