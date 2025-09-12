Komm heute Nachmittag zu unserem großartigen Borderlands 4 GR Live

HQ

Es ist der große Tag für Borderlands-Fans, denn der vierte nummerierte Teil der Serie erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Fans können in Scharen in Läden und auf digitalen Plattformen strömen, um ein Exemplar von Borderlands 4 zu ergattern, und um diesen Moment zu feiern, werden wir auch im heutigen GR Live-Stream ins Spiel einsteigen.

Beginnend mit der etwas früheren Zeit von 15:00 Uhr BST/16:00 Uhr MESZ werden Alex und ich uns auf den Weg zum Kairos machen, um im neuesten Kapitel des Looter-Shooters Chaos zu stiften. Wir werden die ersten paar Stunden des Spiels durchspielen, alle als zwei der neuen Vault Hunters, die in diesem Spiel verfügbar sind.

Seid unbedingt dabei bei der GR Live-Homepage, um die Action zu verfolgen, während sie sich entfaltet, und vergesst nicht, unsere Rezension von Borderlands 4 hier zu lesen.