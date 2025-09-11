HQ

Ich hatte oft das Gefühl, dass die Borderlands -Serie das Opfer ihres eigenen Erfolgs war. Nach dem ziemlich innovativen Original und dem exzellenten Nachfolger, der die Formel auf jede erdenkliche Weise verbessert hat, hat Gearbox seitdem darum gekämpft, die gleichen Höhen zu erreichen. Es ist nicht so, dass das talentierte Team es versäumt hätte, unterhaltsame Videospiele zu präsentieren, es ist nur so, dass die Projekte in der Zeit seit Borderlands 2 nicht so einprägsam oder so hervorragend waren. Aus diesem Grund wird ein immenser Druck auf Borderlands 4 ausgeübt, da dies die nächste große Anstrengung ist, um die Marke, die die Serie in der Vergangenheit gesetzt hat, zu erreichen und vielleicht sogar zu übertreffen. Ist Borderlands 4 dieses Spiel? Das steht zur Debatte.

Lassen Sie mich zunächst klarstellen: Borderlands 4 ist immer noch Borderlands, wie Sie es kennen und lieben. Die erstklassigen Schießereien, die immense Vielfalt und die Tiefe des Buildcraftings, die absurden Waffen, die ikonische Cel-Shading-Art-Direction, der alberne, witzige und satirische Humor – all das ist da und an vielen Stellen besser als je zuvor.

Die Geschichte im Spiel ist Lichtjahre besser als Borderlands 3 und bietet eine Geschichte, die du bis zu deinem unvermeidlichen Treffen mit dem Hauptbösewicht The Timekeeper fortsetzen möchtest. Er ist wild, tyrannisch, ein wenig mysteriös und alles, was die Calypso Twins nicht waren. Ebenso sind die Nebendarsteller und ihre jeweiligen Handlungsstränge viel besser und weben diese empfindliche Balance zwischen Borderlands Vertrautheit mit etwas Frischem und Neuem, während wir sehen, was passiert, wenn Claptrap, Moxxi, Zane und Amara mit Rush, Levaine, Zadra und Defiant Calder zusammengebracht werden. Aus der Perspektive des Geschichtenerzählens und der Charakterentwicklung entspricht es nicht dem gleichen Standard wie Borderlands 2, aber es ist viel besser als das, was wir in letzter Zeit gesehen haben.

Ebenso ist der Humor stärker mit besseren und kalkulierteren Witzen, die den Spieler überraschen und zum Schmunzeln und sogar zum Lachen anregen. Die Satire ist immer noch präsent und passender denn je, die Einzeiler der Feinde sind einprägsam und man hört selten Wiederholungen, und der Standard an Humor und Witz ist von so hoher Qualität, dass man nicht zusammenzuckt oder zusammenzuckt, wenn jemand etwas sagt, das einen an den Streamer denken lässt, von dem der kleine Bruder nicht genug bekommen kann.

Wenn man sich das Gameplay ansieht, hat Gearbox eindeutig auf das geachtet, was die Fans verlangt haben, da wir Verbesserungen in Schlüsselaspekten sehen, die jeden Bereich einfach besser machen. Die Bewegungen sind schneller und flüssiger als je zuvor, dank der Glide Pack und die Action ist noch unterhaltsamer und stromlinienförmiger, dank der Art und Weise, wie Ordnance Granaten, schwere Waffen, Wurfmesser und mehr in einer Kategorie kombiniert und wie Licensed Parts Waffen umso spannender machen, indem sie Kombinationen und zufällige Würfe liefern, die sonst in früheren Kapiteln zu einer legendären Waffe gehört hätten. Das HUD- und Menüdesign ist flüssiger und viel intuitiver gestaltet, was das Studieren deiner Waffen, das Herausfinden deiner aktiven Nebenquest oder das Lesen deiner Herausforderungen umso einfacher macht. Dazu kommt das reaktionsschnelle und exzellente Gunplay, bei dem jede Waffe ein Vergnügen ist und sich mit epischen und druckvollen Schusseffekten und spürbarer Wucht tatsächlich tödlich anfühlt und klingt. Oh, und vergessen wir nicht die Feinde, von denen es eine Vielzahl gibt, die es abzuschießen gilt, und von denen sich jeder im Laufe des Spiels in härtere und komplexere Varianten verwandelt, wenn zusätzliche Spielmechaniken eingeführt werden.

Der Punkt ist, dass Borderlands 4 eine Freude ist zu spielen und vielleicht das beste Borderlands -Spiel, das wir bisher hatten. Es ist ein riesiges Spiel mit einer lächerlichen Menge an Inhalten, durch die man sich durchkauen muss, was durch die Tatsache, dass es vier völlig einzigartige Charaktere zu spielen und zu meistern gilt, sei es alleine oder mit Freunden, nur noch verschlimmert wird. Auch hier ist es eine epische Erfahrung, wenn man es sich anhand dieser Metriken ansieht.

Aber, und das ist ein großes Aber, nicht alle Änderungen, die Gearbox implementiert hat, funktionieren notwendigerweise. Zum einen ist die Idee der nahtlosen Welt nicht alles, was sie zu sein scheint. Abgesehen von ein paar kleineren, in der Regel großen Boss-basierten Gebieten und dem Hauptstadtbereich, der in den letzten Teilen der Geschichte verfügbar wird, kann die gesamte Karte nach Belieben erkundet werden. Das bedeutet, dass du vom äußersten Norden von Carcadia in den äußersten Osten von Terminus Range, zu den Sandstränden von The Fadefields und dann wieder nach Carcadia reisen kannst, ohne einen Ladebildschirm zu sehen. Großartig! Allerdings ist Kairos eine große Welt und die meisten ihrer Sehenswürdigkeiten sind nicht wirklich einen Besuch wert. Einige sind für Nebenquests reserviert, andere für Sammlerstücke, andere für absolut nichts. Der Punkt ist, dass das Herumreisen in Kairos nicht gerade ein Vergnügen ist, nein, tatsächlich ist es manchmal eher eine lästige Pflicht, vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten Sammlerstücke unglaublich langweilig sind, was es schwer macht, ein Gefühl der Freude daran zu haben, ihre obskuren Orte zu finden.

Sicher, Gearbox hat ein anpassbares und frei spawnbares Digirunner Fahrzeug bereitgestellt, um es einfacher zu machen, sich in Kairos fortzubewegen, und es ist sehr nützlich, aber das ist alles, was es ist: ein Werkzeug, um zu und von Punkten auf der Karte zu gelangen. Und die Welt selbst ist nicht einmal sehr ermutigend aufgebaut, da sie sich fast wie eine Vielzahl traditioneller Borderlands Levels anfühlt, die mit weiten offenen Räumen dazwischen zusammengequetscht sind. Versuchen Sie, an dieser Bergkette vorbeizukommen? Es gibt kein Skyrim das Schlurfen an der Seite des Berges, man muss den spezifischen Weg finden, um herumzukommen, da die gezeichneten felsigen Merkmale überhaupt nicht kletterbar sind. Dieses Maß an Frustration darüber, abgelenkt zu werden und aufgefordert zu werden, die Karte auf eine bestimmte Weise zu erkunden, wird nicht einmal durch den Echo-4 Begleit-Bot gelindert, der oft nicht besser weiß, wie er die Karte erkunden kann als du...

Die Nebenquests gehören sowohl zu den besten als auch zu den schlechtesten Teilen dieses Spiels, da Gearbox wirklich nichts dagegen hat, deine Zeit mit langwierigen und uninteressanten Quests zu verschwenden, die sich unglaublich typisch Borderlands anfühlen. Du stehst da und wartest zwei Minuten lang darauf, dass ein NPC zu Ende redet, um irgendwohin zu gehen, etwas in die Luft zu jagen und zurückzugehen, und obwohl es funktioniert, ist es auch genau die gleiche Art von Quest Borderlands, die seit fast zwei Jahrzehnten serviert wird. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es jetzt Contracts gibt, die der Gleichung hinzugefügt werden müssen, wobei es sich um Nebenquests handelt, wenn man so will, und einige von ihnen sind die langweiligsten Aktivitäten vom Typ "Kopf zum Ort, Objekt scannen", die möglich sind. Diese sind völlig optional, aber sie machen mich nicht oft geneigt, sie zu akzeptieren.

Hinzu kommt der Borderlands Jank, den wir alle kennen und den die meisten von uns nicht lieben. Ja, es ist ein Pre-Launch-Review-Build, den ich gespielt habe, und deshalb verzeihe ich die etwas abgehackte Leistung auf dem PC, aber ich habe genug Borderlands Spiele gespielt, um die dummen Fehler zu erkennen, bei denen Questgegenstände nicht spawnen, wo Charaktere einfrieren und sich weigern, das fortzusetzen, was sie getan haben, um eine Quest voranzutreiben. wo Feinde in der Umgebung gefangen sind und nicht getötet werden können und ähnliches. Jeder Borderlands Fan weiß, wie er diese Probleme lösen kann, indem er einfach zum Hauptmenü zurückkehrt und das Spiel neu lädt, aber immer noch ist dies das vierte nummerierte Borderlands Spiel, sollten wir nicht schon etwas Besseres erwarten?

Trotzdem, nur weil es Probleme gibt, sollte das nicht von der Tatsache ablenken, dass Borderlands 4 ein absoluter Spaß und Freude beim Spielen ist. Langjährige Fans werden dieses Kapitel der Serie lieben, sei es wegen der hervorragenden und abwechslungsreichen Auswahl an Vault Hunters oder den Kernverbesserungen, die das allgemeine Erlebnis einfach besser und fesselnder machen. Hier steckt eine Menge Liebe mit Dutzenden von Stunden an Inhalten, die man durchkauen kann, bevor man überhaupt einen Hauch von Endgame und den Ultimate Vault Hunter -Elementen bekommt.

Also, obwohl ich nicht sagen kann, ob ihr viel Freude daran haben werdet, all die Sammlerstücke zu finden und Kairos erkunden zu müssen, vor allem mehrmals, wenn ihr die verschiedenen Vault Hunters auflevelt, kann ich versprechen, dass Borderlands 4 ein Schritt nach vorne für diese Serie ist, eine Verbesserung gegenüber Borderlands 3 und ein Titel, der zeigt, dass Gearbox immer noch Ideen hat, Einige auf dem Schwarzen, andere nicht, weil sie mit ihrer bewährten Formel eine Aufwertung und Innovation vorangetrieben haben.