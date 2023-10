Begleiten Sie uns für die ersten zwei Stunden von Assassin's Creed Mirage auf der heutigen GR Live

HQ

Heute ist der globale Launch-Tag für Ubisofts nächsten Teil der Assassin's Creed-Serie. Dieser Titel führt die Spieler in die goldene Ära Bagdads, um zu sehen, wie Basim von Assassin's Creed Valhalla vom einfachen Straßendieb zum Meisterassassinen in der Ordensordnung der Verborgenen wurde. Bekannt als Assassin's Creed Mirage, werden wir uns dieses Spiel in der heutigen Ausgabe von GR Live ausführlich ansehen.

Ab der üblichen Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ werde ich die ersten zwei Stunden von Assassin's Creed Mirage auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen.

Schaut auf jeden Fall vorbei, um einen Blick auf die Anfänge von Basims Geschichte zu werfen, und für eine detailliertere Analyse des Spiels solltet ihr unbedingt unsere Rezension hier lesen.