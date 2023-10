Assassin's Creed Mirage

HQ

Wir schreiben das Jahr 861 und beginnen unser Abenteuer in Anbar, im Herzen des Irak. Wir schlüpfen in die Rolle des jungen Taschendiebes Basim Ibn Ishaq, der mit seinem Freund Nehal seinen Lebensunterhalt damit verdient, in der geschäftigen Stadt Bagdad alles zu stehlen, was in den tiefen Taschen der Menschen glänzt. Basim ist ein eher gespaltener Charakter, eine Seite von ihm ist eher unbekümmert und charmant, die andere Seite von ihm ist ein Mann mit einem starken Sinn für Gerechtigkeit, der für diejenigen kämpfen will, die kämpfen, und für die Ungerechtigkeiten, die in der Gesellschaft um ihn herum schwären.

In einem verzweifelten Versuch, das Interesse der Hidden Ones zu wecken, die in der Stadt operieren, nimmt Basim eine Mission an, die schrecklich schief geht und ihn zwingt, alles zurückzulassen, was ihm lieb und teuer ist, um der Hinrichtung zu entgehen. Aber wo ein Leben endet, beginnt ein anderes Leben und Basim wird von der Attentäterin Roshan zur Flucht verholfen, die ihn in Sicherheit bringt und ihn als Lehrling der Hidden Ones unter ihre Fittiche nimmt.

Nach einer Einführungsphase, die auch als Tutorial dient, findet sich Basim außerhalb von Bagdad wieder und hier nimmt das Abenteuer erst richtig Fahrt auf. Die Karte öffnet sich und du hast nun die Freiheit, mit deinem eigenen Falken namens Enkidu an deiner Seite zu erkunden, wie du willst. Diesmal haben die Spieleentwickler wirklich auf viele Wünsche der bisherigen Spieler gehört und die Spielwelt deutlich verschlankt. Hier wirst du nicht gestresst sein, wenn du die Karte öffnest, wie du es sowohl in Odyssey als auch in Valhalla warst, wo die Karten wahnsinnig groß und randvoll mit Missionen und Nebenquests waren, so viele, dass du kaum wusstest, wo du anfangen solltest. Jetzt ist die Spielwelt in kleinere Teile unterteilt, die viel leichter zu verdauen sind.

Die Stadt Bagdad zum Beispiel ist in vier verschiedene Stadtteile unterteilt, die sich optisch und strukturell jeweils sehr unterscheiden. Abgesehen von einem eher leeren Wildnis-Abschnitt war's das auch schon. Und das ist mehr als genug, um zu entdecken und zu erkunden. Aber nicht nur mit der Größe der Spielwelt haben die Spieleentwickler auf die Spieler gehört, sondern auch einen Schritt zurück zu den vorherigen Assassin's Creed-Spielen mit Altair, bei denen es in den Missionen um stille Attentate mit Finesse ging.

In den letzten Teilen hast du Leute links und rechts auseinandergehackt, einen Haufen Leichen zurückgelassen und dich nicht im Geringsten darum gekümmert, wer dich in deinem Fortschritt gesehen hat, aber in Mirage wirst du ziemlich hart bestraft, wenn du nicht in den Schatten versteckt bleibst und diese Strafe sind Feinde überall, was die Missionen manchmal ziemlich schweißtreibend macht. Bei jeder Mission musst du also entscheiden, wie du sie am besten angehst. Solltest du versuchen, dich alleine einzuschleichen, oder solltest du einen Haufen Söldner oder einen Troubadour anheuern, um ein Ausweichmanöver durchzuführen? Der Haken an der Sache ist, dass man Token braucht, um Hilfe anzuheuern, da Bargeld in Bagdad anscheinend nicht König ist, und um Token zu bekommen, muss man Nebenmissionen machen, bei denen Token eine der Belohnungen sind. Token gibt es in drei Designs, Power Tokens, Merchant Tokens und Scholar Tokens, und jedes wird verwendet, um verschiedene Zivilisten und Einzelpersonen in Bagdad zu bestechen oder zu beeinflussen.

Sie werden das Kampfsystem aus Assassin's Creed Origins wiedererkennen, wo sich nicht viel geändert hat. Wie üblich ist das Timing von größter Bedeutung, wenn du in einen Nahkampf gerätst, wobei Parieren und Weglaufen der beste Weg ist, um zu überleben. Das Timing ist auch etwas, das von großer Bedeutung ist, wenn man jemanden bestiehlt, was eine wiederkehrende Aufgabe im Spiel ist. Es erscheint ein Kästchen, in dem man genau dann drücken muss, wenn das Symbol ausgerichtet ist, und wenn man es nicht schafft, wird man mit erhöhter Bekanntheit bestraft. Die Bekanntheitsanzeige besteht aus drei Abschnitten: Erstens, dass du gesehen wurdest, was bedeutet, dass die Wachen auf dich achten, aber auch die Zivilisten um dich herum. Je mehr dein Zähler steigt, desto aktiver rufen die Leute nach Wachen, wobei Wachen dich sogar angreifen, wenn du zu nahe an ihnen vorbeigehst. Um dies loszuwerden, gibt es zwei Möglichkeiten: Wenn du Glück hast, trägst du eine Machtmarke und kannst einen Munadi bestechen, und wenn du Pech hast, musst du in der Stadt nach Fahndungsplakaten suchen und sie abreißen.

Die Missionen selbst sind eigentlich Untersuchungen, bei denen jeder Teil eine Jagd nach Hinweisen ist, um neue Mitglieder von The Order zu finden, damit Sie sie ausführen können. Jede dieser Personen erfordert, dass Sie etwa vier Hinweise entdecken, um ihre Identität herauszufinden, und indem Sie diese Leute eliminieren, werden Sie die Identität des Anführers von The Order entdecken, der in Bagdad operiert.

In den letzten Spielen wurden neue Waffen in jede Truhe geworfen, die du öffnest, aber in Mirage ist es nicht das Ziel, ständig bessere Ausrüstung zu finden. Stattdessen enthalten die Truhen, die du öffnest, Materialien, die du dann verwenden kannst, um die Waffen zu verbessern, die du bereits in deinem Besitz hast. Natürlich gibt es auch spezielle Waffenkisten, die Waffen enthalten, aber diese sind selten und selten und oft schwer zu erreichen, da sie oft sehr gut bewacht sind.

Um die Dinge frisch zu halten, gibt es fünf verschiedene Werkzeuge, die freigeschaltet werden können, seien es Wurfmesser, ein Blaspfeil, Fallen und mehr. Diese fünf verschiedenen Werkzeuge können später im Assassin's Bureau verbessert werden, um sie sowohl mächtiger zu machen, als auch an deinen Spielstil anzupassen. D.h. möchtest du, dass deine Wurfmesser in Gift getaucht werden oder einfach nur besonders stark? Sie haben die Wahl.

Um dich über die Missionen hinaus zu unterhalten, gibt es in jedem Bezirk von Bagdad verlorene Bücher, die es zu finden gilt, wertvolle Gegenstände, die man für einen NPC namens Dervis stehlen kann, und sogar mysteriöse Scherben, die man sammeln kann, mit denen man dann mächtige Waffen freischalten kann. Der Skill-Baum, der in den letzten Spielen der Serie so enorm war, wurde nun deutlich abgespeckt. Vorbei sind die Hunderte von verschiedenen Auswahlmöglichkeiten und jetzt stehen nur noch 23 Fähigkeiten zur Auswahl. Sie können in Phantom investieren und acht verschiedene Fähigkeiten auswählen, wie z.B. die Verbesserung Ihres Assassin's Focus oder Trickster, wo es auch acht verschiedene Optionen zur Auswahl gibt und wo Sie mehr Werkzeuge und mehr Gesundheitselixier freischalten können. Und schließlich Predator, das sich fast ausschließlich auf Enkidus verschiedene Talente konzentriert.

Auch die Spiellänge wurde reduziert und statt über 100 Stunden sind es nun etwa 25 bis 30 Stunden, was wirklich schön ist, wenn sich frühere Spiele manchmal viel zu aufdringlich anfühlten. Das Spiel ist vollgepackt mit Dingen, die es zu tun gibt, und ich musste viel beiseite legen, um die Hauptmissionen durchzuspielen, bevor das Spiel veröffentlicht wird.

Ja, ich bin auf den einen oder anderen Fehler gestoßen, und ich hoffe, dass diese vor der Veröffentlichung behoben werden. Zwischen fehlerhaften NPCs und Dialogproblemen und gelegentlichen visuellen Fehlern gibt es einige zu berichten, von denen viele behoben wurden, indem man einfach das Spiel neu startete oder einfach zum Hauptmenü zurückkehrte und eine Speicherdatei neu lud.

Aber trotz der Bugs muss ich sagen, dass Ubisoft mit Assassin's Creed Mirage wirklich erfolgreich war. Die Verschlankung des Spielerlebnisses war ein guter Schachzug, um die ermüdende Natur zu verhindern, die in den größeren RPGs so offensichtlich war. Ich würde Assassin's Creed Mirage als eines der besseren zu meiner Liste hinzufügen. Nein, es schlägt nicht meinen Favoriten, Black Flag oder Ezios Abenteuer, aber es ist knapp dahinter. Jetzt geht es wieder in die richtige Richtung. Das zeigt deutlich, dass man nicht immer aufs Ganze gehen muss. Gerade genug ist in Ordnung.