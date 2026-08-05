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Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation wird sehr bald viele Updates bekommen

Der Pokémon-Entwickler Game Freak hat versprochen, seinem neuen Spiel volle Unterstützung zu bieten, wobei der erste Patch in nur wenigen Tagen erscheint.

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Gestern wurde Beast of Reincarnation veröffentlicht, ein neues Action-Adventure-Spiel, das von Game Freak, den Schöpfern von Pokémon, entwickelt wurde. Wie Sie wahrscheinlich gesehen haben, haben wir es bereits getestet, und wenn Sie es ausprobieren möchten, ist es jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erhältlich und auch im Game Pass enthalten.

Da das Spiel schon einen Tag draußen ist und Rezensionen veröffentlicht wurden, hat Game Freak Rückmeldungen erhalten, was die Leute denken. Da die Einschaltquoten positiv, aber nicht überwältigend waren, haben sie nun eine Nachricht in den sozialen Medien veröffentlicht, in der erklärt wird, was als Nächstes ansteht. Unter anderem schreiben sie, dass wir uns auf "eine Reihe kontinuierlicher Updates" in naher Zukunft freuen können, und innerhalb einer Woche wird ein Patch veröffentlicht, der:


  • Kameraeinstellungen

  • Vergrößerte Textgröße

  • Verbesserungen im Story-Pacing (laufende Anpassungen geplant)

  • Änderung der Standardeinstellung von Cinematic auf Performance-Modus

  • Weitere Fehlerbehebungen

Sie ermutigen Sie außerdem, Ihr Feedback zu teilen und eventuelle Probleme über diesen Link zu melden.

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