Beast of Reincarnation macht einen großen Schritt weg vom Soulslike-Genre

Beast of Reincarnation ist definitiv etwas, das wir vom Pokémon-Entwickler Game Freak nicht erwartet haben. Als man sich jedoch die jüngste Gameplay-Präsentation im Rahmen des Xbox Developer Direct ansah, wiesen einige darauf hin, dass das Action-RPG mit Soulslikes vergleichbar sei.

In einem Interview mit Famitsu (transkribiert von GamesRadar+) behauptet der Regisseur des Spiels, Kota Furushima, dass Beast of Reincarnation sich sehr von den Soulslike-Spielen unterscheidet. Es wird Schwierigkeitsoptionen, eine lineare Struktur und keine Online-Elemente haben.

Auch wenn nicht alle diese Features das Spiel von der Soulslike-Struktur abheben, trägt die Schwierigkeitsoption definitiv dazu bei, das Spiel abzuheben. "Wir haben es so gemacht, dass es auch für diejenigen Spaß macht, die nicht gut in Actionspielen sind," sagte Furushima. "Du kannst deinen Schwierigkeitsgrad wählen, daher empfehle ich, einen niedrigeren Schwierigkeitsgrad zu wählen, wenn du unsicher bist. Persönlich denke ich, dass die Leute mit den Fertigkeitenbäumen und der Unterstützung, die Koo bietet, Freude daran haben können, ihren eigenen Ansatz zu finden, der die Schwierigkeit im Grunde reduziert."

Beast of Reincarnation erscheint diesen Sommer für Xbox Series X/S, PS5 und PC.