Beast of Reincarnation enthüllt seinen Schauplatz, seine Geschichte und mehr

Während Playground Games heute Abend über die Hälfte der Xbox-Developer_Direct eingenommen hat, haben wir auch einen Blick auf Game Freaks kommendes Beast of Reincarnation bekommen, das weit entfernt von den Pokémon-Spielen ist, die wir von ihnen gewohnt sind.

Die Handlung spielt in einem postapokalyptischen Japan, in dem eine Seuche einen Großteil der Welt erschüttert hat. Tier- und Pflanzenfusionen, sogenannte Malefacts, machen den Großteil unserer Gegner aus, gegen die wir in einer Mischung aus schneller Action und einigen rundenbasierten Elementen bekämpfen, dank des Befehls unseres Wolfes Koo.

Die Hauptfigur Emma nimmt Koo mit auf ihre Mission, die Beast of Reincarnation zu besiegen. Diese Aufgabe führt uns durch verschiedene Umgebungen, stellt uns eine Vielzahl von Bossen gegenüber, und all das kommt diesen Sommer auf uns zu, für Xbox Series X/S, PC und PS5.