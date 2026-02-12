Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
News
Beast of Reincarnation

Beast of Reincarnation erhält ein Veröffentlichungsdatum

Es sieht weiterhin ziemlich interessant aus und ist eine große Abkehr für den Pokémon-Entwickler Game Freak.

HQ

Obwohl es für den Pokémon-Entwickler Game Freak eine große, große Abkehr ist, wurde ihr kommendes Spiel Beast of Reincarnation in letzter Zeit durch massive Enthüllungen von Forza Horizon 6 und Fable etwas übertönt.

Aber beim State of Play bekam das Spiel nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer, sondern auch ein Veröffentlichungsdatum. Jetzt wissen wir, dass es am 4. August für PC, PS5 und Xbox Series erscheint.

Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

HQ
Beast of Reincarnation

Ähnliche Texte



Lädt nächsten Inhalt