Beast of Reincarnation erhält ein Veröffentlichungsdatum

Obwohl es für den Pokémon-Entwickler Game Freak eine große, große Abkehr ist, wurde ihr kommendes Spiel Beast of Reincarnation in letzter Zeit durch massive Enthüllungen von Forza Horizon 6 und Fable etwas übertönt.

Aber beim State of Play bekam das Spiel nicht nur einen neuen Gameplay-Trailer, sondern auch ein Veröffentlichungsdatum. Jetzt wissen wir, dass es am 4. August für PC, PS5 und Xbox Series erscheint.

Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen.