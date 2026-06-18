Beamte im Vereinigten Königreich wurden beauftragt, Grand Theft Auto Online zu spielen, um mehr über "gelebte Erfahrungen" zu lernen

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Zur Arbeit zu gehen und gesagt zu bekommen, dass man den ganzen Tag GTA Online spielen wird, kann kein schlechter Job sein. Für viele Beamte mag das wie ein Traum klingen, aber die Mitarbeiter des britischen Bildungsministeriums erhielten die Aufgabe, sich in ihrem Arbeitstag an GTA Online-Lobbys zu beteiligen, als Teil einer experimentellen neuen Art der Politikentwicklung.

Im Spiel führten die Beamten Online-Fokusgruppen durch, um "einen emotional sicheren Raum" für die Teilnehmer zu schaffen, in dem sie über ihre "gelebten Erfahrungen" im Spiel lernen konnten, so The Telegraph. Das Experiment wurde vom Policy Lab eingerichtet, einer Einheit in Whitehall, die damit beauftragt ist, "eine experimentelle Umgebung zum Testen und Bewerten neuer Wege zur Politikgestaltung bereitzustellen."

Das vom Steuerzahler finanzierte Projekt fand im Dezember 2024 statt, und es wurde darauf hingewiesen, dass die Erfahrung "wirkungsvolle Einblicke in die gelebten Erfahrungen der Menschen" offenbarte. Es wurde außerdem festgestellt, dass "das Treffen mit Menschen virtuell besonders nützlich für Menschen an abgelegenen Orten ist" und dass die In-Game-Erfahrungen als äußerst lohnend empfanden, besonders wenn sie diese in der realen Welt nicht erreichen konnten.

Policy Lab wurde unter der Tory-Regierung gegründet und wurde dafür kritisiert, kein Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. "Solche Unsinn ist genau die Art von Tory-Kater, die diese Regierung ausrotten will. Die Minister haben diese Projekte nicht genehmigt und wollen nicht, dass Steuergelder für Videospiele verschwendet werden, wenn es größere Probleme gibt, die der Öffentlichkeit wichtig sind", sagte eine Quelle aus Whitehall.

Eine Regierungsquelle fügte hinzu: "Dies ist eine jahrzehntealte Tory-Initiative, die wir uns jetzt anschauen." Es ist zwar interessant, Grand Theft Auto Online als gemeinsamen Raum zu betrachten und zu sehen, welche Art von Erfahrung es der Öffentlichkeit bietet, da die Ergebnisse aus diesem Experiment bestenfalls rudimentär erscheinen, Es wird schwierig zu sehen, welchen Wert wir daraus ziehen können, dass Beamte zu virtuellen Gangstern werden.