Bayonetta-Schöpfer spricht über alte Pläne für Bayonetta 4, ein weiteres Bayonetta Origins

Hideki Kamiya - der legendäre Schöpfer von Devil May Cry und Bayonetta - hat darüber gesprochen, wohin er Bayonetta führen wollte, wenn er bei Entwickler PlatinumGames geblieben wäre. Kamiya verließ das Studio Ende 2023 und gründete Clovers, sein neues Studio, das an einer Fortsetzung von Okami arbeitet.

Auf seinem YouTube-Kanal (via NintendoEverything) sprach Kamiya darüber, wohin Bayonetta nach Bayonetta 3 gehen könnte, was eine Art letztes Kapitel sein sollte. "Ich höre oft Leute sagen: 'Er wollte die Serie mit Bayonetta 3 beenden.' Das stimmt absolut nicht. Ich wollte nur einen Zwischenstopp in einer Trilogie markieren", sagte Kamiya. "Und für mich sollte dieser Stopp der Beginn eines neuen Kapitels sein. Ich habe mir vorgestellt, die Serie mit diesem neuen Kapitel fortzusetzen. Vielleicht wird es sogar eine weitere Trilogie werden, die in ein weiteres Kapitel führt. Das war mein Plan."

Kamiya sagt, dass dieser neue Eintrag Bayonetta nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch neue Gameplay-Mechaniken gegeben hätte. Außerdem wollte er mehr von Bayonetta Origins sehen, aber der Game Director für dieses Spiel, Abebe Tinari, verließ PlatinumGames ebenfalls. "Außerdem habe ich mir immer vorgestellt, dass die Bayonetta-Serie weitergehen würde, und nebenbei würden wir mit dem Spin-off Cereza and the Lost Demon weitermachen. Das wollte ich mit Abebe Tinari fortsetzen. Tinari und ich haben uns sogar beiläufig darüber unterhalten", sagte er. "Ich wollte weitermachen und zeigen, wie aus der jungen Cereza Bayonetta wird. Aber... naja, Tinari ist zu einem anderen Unternehmen gewechselt."