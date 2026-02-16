Battlefield Studios diskutiert eine Änderung der umstrittenen Auflösung von Lobbys

HQ

Einer der größten Kritikpunkte und Kritikpunkte, mit denen Battlefield 6 weiterhin von der Community konfrontiert ist, bezieht sich auf die Auflösung der Lobbys. Die Prämisse ist, dass nach jedem Spiel die Lobby zerstört wird und die verschiedenen Spieler/Trupps erneut für ein neues Spiel matchmaking müssen, anstatt einfach eine ohnehin schon volle Lobby zu nehmen und das Geschehen schneller zu starten. Der Grund liegt im Lobby-Balancing und daran, dass jedes Spiel besser gematcht wird, um fairere Spiele zu fördern, aber bei einem Titel, der so viele Spieler auf einmal zusammenbringt wie Battlefield 6, bedeutet dieser Prozess oft, dass man mit Lobbys mit Bots gefüllt ist oder über einen längeren Zeitraum Matchmaking benötigt, um etwas Menschlicheres zu finden.

Auch hier gibt es ziemlich starke Kritik daran, dass dies auch vier Monate nach dem Start noch der Fall ist. In einem kürzlichen Interview mit DICE (dem Hauptteil der Battlefield Studios-Familie) hatten wir die Gelegenheit, Produzent Phil Girette nach Plänen zu fragen, um den umstrittenen Film anzupassen oder zu verändern.

"Nichts, was wir noch ankündigen können, aber wir sehen das Feedback, und das gemeinsame Spielen mit Freunden oder Zufälligen, mit denen man weiterspielen möchte, ist ein großer Teil davon, einfach zu spielen und sozial zu sein. Es ist also definitiv ein Ort, an dem wir weitere Verbesserungen sehen wollen."

Das ist also definitiv ein Bereich, in dem DICE selbst gesagt werden muss. Es ist unklar, wann oder ob dieses Feature übernommen wird, aber die gute Nachricht ist, dass es auf dem Radar des Entwicklers steht.