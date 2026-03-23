Battlefield: Hardline wird auf Konsolen delistet

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EA hat beschlossen, eines seiner Battlefield-Spiele abzuschalten, nun ja... Zumindest den Stecker für die Konsole. In einem neuen Update in den sozialen Medien wurde bekannt, dass Battlefield: Hardline sowohl auf der PS4 als auch auf der Xbox One von der Börse genommen wird und die Online-Dienste für das Spiel ebenfalls im Sommer eingestellt werden.

Das genaue Datum ist auf Freitag, den 22. Mai, festgelegt, und an diesem Tag wird das Spiel in digitalen Stores entfernt, sodass es und seine DLCs auf Konsolen nicht mehr gekauft werden können. Die Beendigung der Online-Dienste erfolgt einen Monat später, am Montag, dem 22. Juni. Besitzer können weiterhin auf den Einzelspieler-Teil zugreifen und spielen, auch wenn der Mehrspielermodus (für den Battlefield wohl am bekanntesten ist) unzugänglich sein wird.

Trotz dieser Änderung hat EA sich entschieden, die PC-Version des Spiels zu verschonen, die weiterhin in den Stores, gelistet und für absehbare Zeit vollständig funktionsfähige Online-Action bieten wird. Dies wird möglicherweise nicht dauerhaft so bleiben, da die Erklärung erklärt, dass die PC-Version vor dem "heutigen Update" sicher ist.

Kurz gesagt: Wenn Battlefield: Hardline eines der Battlefield-Spiele ist, die du noch nicht erlebt hast, wäre es als Konsolenspieler klug, das Spiel in den nächsten Monaten einzusteigen.