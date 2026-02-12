Battlefield 6: Staffel 2 bringt zwei neue Karten, Little Birds und Dirtbikes

HQ

Battlefield Studios wird bald die zweite Staffel für Battlefield 6 vorstellen, da das nächste Kapitel der Live-Unterstützung nach dem Start am 17. Februar beginnt. Da dieses Datum fast vor der Tür steht, wurde ein neuer Gameplay-Trailer für den Inhalt veröffentlicht, ebenso die Roadmap und eine Menge frischer Screenshots, die die Action zeigen.

Obwohl man vieles davon am unteren Rand dieses Textes sehen kann, wie in der ersten Staffel von Battlefield 6, ist diese zweite Staffel in drei Kernpunkte unterteilt. In diesem Fall haben wir zusammengestellt und gesammelt, was jede Phase unten bringen wird.

Extreme Maßnahmen – 17. Februar:



Neue Karte: Kontaminiert



Neue Modi: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR – Synthese



Neue Hubschrauber: AH-6 Little Bird, MH-350



Neue Waffen: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA



Einbruch der Nacht – 17. März:



Neue Karte: Domänenbasis



Neue Modi: Nightfall, Gauntlet Nightfall



Neuer POI: Verteidigungstestkomplex 3 – Fort Lyndon



Neues Fahrzeug - M1030-1



Neue Waffen: CZ3A1, VZ.61



Jäger/Beute – 14. April:



Neuer Modus: Operation Augur



Neues Fahrzeug: LTV



Neue Waffe: Ripper 14" Macheter



Updates: Portaländerungen, neuer Battle Pass Bonuspfad



Da Staffel 2 am Dienstag Premiere feiert, erwartet Sie noch viel mehr von den kommenden Inhalten.