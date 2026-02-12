News
Battlefield 6
Battlefield 6: Staffel 2 bringt zwei neue Karten, Little Birds und Dirtbikes
Die nächste Inhaltsrunde startet nächste Woche.
HQ
Battlefield Studios wird bald die zweite Staffel für Battlefield 6 vorstellen, da das nächste Kapitel der Live-Unterstützung nach dem Start am 17. Februar beginnt. Da dieses Datum fast vor der Tür steht, wurde ein neuer Gameplay-Trailer für den Inhalt veröffentlicht, ebenso die Roadmap und eine Menge frischer Screenshots, die die Action zeigen.
Obwohl man vieles davon am unteren Rand dieses Textes sehen kann, wie in der ersten Staffel von Battlefield 6, ist diese zweite Staffel in drei Kernpunkte unterteilt. In diesem Fall haben wir zusammengestellt und gesammelt, was jede Phase unten bringen wird.
Extreme Maßnahmen – 17. Februar:
- Neue Karte: Kontaminiert
- Neue Modi: VL-7 Strike, Gauntlet Altered State, BR – Synthese
- Neue Hubschrauber: AH-6 Little Bird, MH-350
- Neue Waffen: GRT-CPS, VCR-2, HTI-MK2, M121 A2, 9K38 IGLA
Einbruch der Nacht – 17. März:
- Neue Karte: Domänenbasis
- Neue Modi: Nightfall, Gauntlet Nightfall
- Neuer POI: Verteidigungstestkomplex 3 – Fort Lyndon
- Neues Fahrzeug - M1030-1
- Neue Waffen: CZ3A1, VZ.61
Jäger/Beute – 14. April:
- Neuer Modus: Operation Augur
- Neues Fahrzeug: LTV
- Neue Waffe: Ripper 14" Macheter
- Updates: Portaländerungen, neuer Battle Pass Bonuspfad
Da Staffel 2 am Dienstag Premiere feiert, erwartet Sie noch viel mehr von den kommenden Inhalten.
HQ