Battlefield 1943 und die Battlefield: Bad Company-Spiele werden im April aus den digitalen Stores entfernt

Es ist dreizehn Jahre her, seit Battlefield: Bad Company 2 veröffentlicht wurde, aber das hat die Fans nicht davon abgehalten, DICE weiterhin um ein drittes Spiel mit der zerstörerischen Crew zu bitten. Nun, nicht nur, dass wir Battlefield: Bad Company 3 zumindest für eine lange Zeit nicht sehen werden, sondern wir werden die beiden Spiele, die bereits in der Wildnis sind, auch nicht mehr viel länger in ihrer Gesamtheit genießen können.

DICE sagt , dass Battlefield 1943, Battlefield: Bad Company und Battlefield: Bad Company 2 am 28. April aus allen digitalen Stores entfernt werden. Dies geschieht in Vorbereitung darauf, dass ihre Online-Dienste am 8. Dezember enden, was bedeutet, dass wir danach nur noch den Einzelspieler der Bad Company-Spiele genießen können.