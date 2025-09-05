Batman: Arkham Shadow Fortsetzung vom Synchronsprecher bestätigt

HQ

Als Batman: Arkham Shadow zum ersten Mal enthüllt wurde, gab es einen großen Jubel, gefolgt von sofortiger Deflation, als die Fans herausfanden, dass es sich um ein VR-Spiel handelte. Dann, als es auf den Markt kam und die Leute es liebten, waren sie wieder auf dem Arkham VR-Zug, was bedeutet, dass wir getrost von einer Fortsetzung sprechen können, die bestätigt wird, ohne sie in generische Batman: Arkham-Begriffe zu hüllen.

Wie UploadVR entdeckte, bestätigte der Synchronsprecher Mark Rolston in einem Gespräch mit Culture Combine auf der Fan Expo Chicago 25, dass ein weiteres Batman: Arkham VR-Spiel auf dem Weg sein wird. Auf die Frage nach den Unterschieden bei der Arbeit mit großen IPs sagte Rolston: "Im Blade Runner-Spiel war ich ein Voiceover, aber für Spider-Man mache ich komplettes Motion Capture, Voice und alles... Das Gleiche gilt für das Batman Arkham Shadow VR-Spiel. Wir sind dabei, eine weitere davon zu starten. Ich spiele Commissioner Gordon."

Wenn Rolston kurz davor steht, für das neue Batman: Arkham VR-Spiel aufzutreten, bezweifeln wir, dass es recht bald veröffentlicht wird. Aber es ist beruhigend für die Fans zu wissen, dass das Vermächtnis von Batman: Arkham weitergeht, auch wenn es auf einer Plattform stattfindet, die sie vielleicht nicht erwartet haben. Jetzt müssen sie nur noch ein neues Batman-Spiel vorstellen, dass Rocksteady ein neues Batman-Spiel enthüllt, und alles wird wieder gut aussehen.