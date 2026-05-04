Barcelona und Lyon treffen zum vierten Mal in einem Champions-League-Finale aufeinander

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FC Barcelona und OL Lyonnes treffen in diesem Jahr im Finale der Women's Champions League aufeinander, ein wiederkehrendes Finale, das bereits dreimal stattfand: Lyon besiegte Barcelona 2019 und 2022 und Barcelona gewann 2024.

Er kommt nach einem Rückstand, der im Rückspiel den Titelverteidiger Arsenal mit 3:1 besiegt hat, 4:3 in der Gesamtwertung, während Barcelona am Sonntag Bayern München mit 4:2 besiegte, insgesamt 5:3.

Lyon bleibt das erfolgreichste Team in der Geschichte des Wettbewerbs, das 2002 gegründet wurde und einen Rekord von acht Titeln gewann. Barcelona hat jedoch Geschichte geschrieben, indem es sechs Jahre in Folge das Champions-League-Finale erreichte (als erstes Team, das es in der Damen- und Herren-Champions League schaffte) und in sieben der letzten acht Spielzeiten seit dem ersten Finale 2019, als sie gegen Lyon verloren. Barça gewann drei dieser sechs Endspiele: 2021 gegen Chelsea, 2023 gegen Wolfsburg und 2024 gegen Lyon. Lyon war dreimal Vizemeister.

Das Finale der Champions League der Frauen 2025/26 findet am 23. Mai im Ullevaal Stadion in Oslo, Norwegen, statt. Wer glaubst du, wird gewinnen?