Lamine Yamal hat die vielleicht beste Saison aller Zeiten eines 17-Jährigen hinter sich, mit Ausnahme von O Rei Pelé, der die Weltmeisterschaft gewann. Das ist schon viele Jahre her, der Ausnahmefall von Lamine steht also für sich. Es gibt Kinder, die schon in sehr jungen Jahren den Durchbruch schaffen, und es scheint, dass es in der Welt des Fußballs eine zunehmende Tendenz gibt, dass Spieler den Durchbruch schaffen, wenn sie noch jünger sind.

Tatsache ist, dass Barça die Kontinuität des spanischen Nationalspielers sicherstellen möchte und der derzeitige Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, wurde auf TV3 dazu befragt. Der Spieler wird am 1 3. Juli 18 Jahre alt, dann kann er einen Profivertrag unterschreiben, der seine Qualität auf dem Platz widerspiegelt, sagte Laporta. "Das Gehalt muss der Bedeutung des Spielers innerhalb der Mannschaft entsprechen, unabhängig von seinem Alter."

Der Spieler von Culer hat nie gezögert, sein Blaugrana-Blut zu zeigen. "Es wird gut gehen. Er ist außergewöhnlich. Und er fühlt sich bei Barça wohl. Wir arbeiten an dem Deal. Barça ist der beste Verein, bei dem er sein kann. Er ist Katalane, von Barça... Er fühlt sich identifiziert und ist gut beraten", so der Trainer. "Einen Lamine, der so explodiert ist, wie er es getan hat, muss man auf eine besondere Art und Weise behandeln. Er ist außerhalb der Norm."

Laporta will den Fall Messi nicht wiederholen, der sich aus finanziellen Gründen von der Mannschaft seines Lebens verabschieden musste, damit die Genesung des Klubs dazu beitragen wird, die größten Stars zu halten. Lamine Yamal wird wohl noch viele Jahre bei Barça bleiben, so dass alle Fußballfans sein Spiel in LaLiga genießen können.