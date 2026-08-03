Barbie Filmfortsetzung wegen Gehaltsstreitigkeiten verzögert

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Sobald die Kinokassenzahlen vom ersten Wochenende des Barbie -Films einsetzten, eroberten Gespräche über eine Fortsetzung das Internet im Sturm. Obwohl der Film ein gutes einmaliges Erlebnis zu sein schien, haben Regisseurin Greta Gerwig und ihr Ehemann Noah Baumbach eine Idee für eine Fortsetzung. Es ist jedoch ein Konzept, das sie verborgen halten, da die Gehaltsstreitigkeiten mit Warner Bros. weiterhin andauern.

Die Gehaltsstreitigkeiten sind nicht zwischen Gerwig und dem Studio. Stattdessen wird angenommen, dass Warner-Bros.-Chef David Zaslav die Gehaltsschecks für die Hauptdarsteller des Films nicht unterschreiben möchte. Laut der New York Times hat Ryan Gosling offenbar um 20 Millionen Dollar gebeten, um als Ken zurückzukehren. Margot Robbie verhandelt außerdem über einen reichen Deal mit Gewinnbeteiligung, falls sie wieder in die Rolle von Barbie zurückkehrt.

Der Barbie -Film spielte an den Kinokassen weit über eine Milliarde Dollar ein, daher fühlt es sich wie ein Selbstläufer an, einfach Geld auf Robbie und Gosling zu werfen, bis beide zurückkehren. Das Duo unterschrieb einen Ein-Film-Vertrag, um im Hit von 2023 mitzuwirken, sodass es keine Garantie gibt, dass sie zurückkehren, falls ein Deal nicht abgeschlossen wird. Warner Bros. ist hier ebenfalls unter Druck, einen neuen Vertrag zu bekommen, denn sonst gehen die Rechte an Barbie im Dezember zurück an Mattel.

"Wir haben einen Rechtevertrag mit Mattel und haben eine Reihe großer Angebote gemacht, um die Verträge für den nächsten 'Barbie '-Film abzuschließen. Leider konnten wir bisher keine Einigung erzielen", sagte die Warner Bros.-Co-Vorsitzenden Pam Abdy und Michael De Luca in einer Stellungnahme.