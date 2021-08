Bandai Namco: Elden Ring ist mindestens 30 Stunden lang

HQ

Vor kurzem haben wir mit Yasuhiro Kitao, verantwortlich für Promotion, Marketing und Production bei FromSoftware, über das kommende Elden Ring gesprochen (unsere Eindrücke könnt ihr an dieser Stelle nachlesen). Der PR-Sprecher äußerte sich im Gespräch zur Dimension der neuen Spielwelt The Land Between (zu Deutsch: das Zwischenland) und wiederholte bei der Gelegenheit auch noch einmal, auf welche Spieldauer sich die Spieler ungefähr einstellen sollten.

Genau wie im Falle von Sekiro: Shadows Die Twice wollen die japanischen Entwickler eine Kernerfahrung kreieren, die mindestens 30 Stunden lang unterhält. Im Gegensatz zum letzten Spiel des Studios, das die Menschen unter anderem aufgrund seines hohen Schwierigkeitsgrades meist deutlich länger beschäftigte, möchte das Team jedoch sichergehen, dass die 30-Stunden-Marke diesmal auch wirklich eingehalten werde. Aus diesem Grund wird man zum Beispiel die Möglichkeit bekommen, unterschiedliche Wege durch bestimmte Level zu wählen.

Gleichzeitig muss man aber natürlich bedenken, dass Elden Ring aufgrund seiner offenen Spielwelt viel größer ausfällt als vergangene Spiele des Studios. Dieses Reich verbindet die großen Legacy Dungeons der Elden Lords miteinander und es wird gleichzeitig Nebenbeschäftigungen und Ablenkungen beherbergen. Außerdem könnt ihr euch im Online-Koop beschäftigen, denn die Eintrittsbarrieren sind laut Kitao deutlich zurückgefahren worden. Auch abseits der Hauptquest werdet ihr also jede Menge zu tun haben, sobald Elden Ring Ende Januar erscheint.