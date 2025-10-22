Ball x Pit verkauft 300 000 Exemplare in nur fünf Tagen

HQ

Zwischen Hollow Knight: Silksong und Hades II hätte man denken können, dass Indie-Fans gut genug gegessen haben und diese Spiele spielen würden, bis der Schnee ihre Fenster bedeckt und ihre Familie sie zum Weihnachtsessen ruft. Aber jetzt ist ein weiterer Indie-Hit des Jahres 2025 aufgetaucht, und Ball x Pit beweist schnell, dass er es verdient, in den gleichen Gesprächen wie die großen Hunde zu sein.

Ball x Pit wurde vom Einzelentwickler Kenny Sun in Zusammenarbeit mit Devolver Digital entwickelt und ist ein Fantasy-Roguelike, in dem man sich einen Weg durch einen Dungeon bahnen muss, indem man jede Menge Bälle auf die Feinde und Hindernisse wirft, die einem im Weg stehen. Das Spiel ist lebhaft, lohnenswert und hat eine Äußerst positive Steam-Bewertung erhalten.

Auch laut dem Twitter/X-Account von Devolver hat sich das Spiel seit der Veröffentlichung 300 000 Mal verkauft. Das ist eine beeindruckende Leistung für eine neue Indie-IP in nur fünf Tagen, und wir hoffen, dass noch viel mehr Leute auf Ball x Pit aufspringen, um zu sehen, worum es bei der ganzen Aufregung geht.