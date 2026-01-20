Ball x Pit s erstes großes Update erscheint am 26. Januar

HQ

Ball x Pit, eine der größten Indie-Sensationen 2025, versprach, den Fans im Laufe des Jahres drei große Inhaltsupdates zu geben. Das erste Update steht bereits vor und soll in nur sechs Tagen, am 26. Januar, erscheinen.

Das Regal-Update kommt frisch mit einer beträchtlichen Menge neuer Inhalte. Zunächst gibt es zwei neue Charaktere, die man spielen kann: den Carouser und den Falconer. Die Bälle des Carousers kehren zu ihm zurück und umkreisen ihn, was dem Spiel zusätzliche Vielseitigkeit verleiht, und der Falkner bekommt auf jeder Seite zwei Greifvögel, die Bälle werfen, um das Gewicht ihres Feuers zu erhöhen.

Außerdem gibt es acht neue Bälle zum Spielen, neue passive Fähigkeiten und eine schöne Überraschung, die wir offenbar lieben werden. Das Regal-Update wird auf allen wichtigen Plattformen verfügbar sein, auf denen Ball x Pit bereits verfügbar ist, also haltet es Anfang nächster Woche im Auge.