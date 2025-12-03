Ball x Pit erreicht 1 Million verkaufte Exemplare und kündigt Pläne für drei Updates im Jahr 2026 an

HQ

Entwickler Kenny Sun s Ball x Pit ist seit seiner kürzlichen Veröffentlichung eine Indie-Sensation, und in dieser Hinsicht wurde nun bestätigt, dass das Spiel einen sehr beeindruckenden Verkaufsmeilenstein erreicht hat.

Uns wurde mitgeteilt, dass der Titel inzwischen über eine Million Exemplare verkauft hat und dass der Publisher Devolver Digital zu diesem Moment Sun dazu bringt, noch mehr Inhalte für das Spiel zu produzieren. Dies wird in Form von drei geplanten Updates erfolgen, die sich über das Jahr 2026 erstrecken und neue Bälle, Entwicklungen, Gebäude, Charaktere und mehr bringen.

Der genaue Inhalt jedes Updates ist noch nicht bestätigt, aber uns wurde mitgeteilt, dass das erste im Januar erscheinen und als Regal Update bekannt sein wird. Es folgt dann das Shadow Update im April und auch das Naturalist Update im Juli. Zweifellos werden in der zweiten Jahreshälfte weitere folgen, falls dies Hits sind.

Einen Vorgeschmack darauf, was das Spiel erwartet, findest du im Roadmap-Trailer unten.