Baldur's Gate III wurde verschoben... mal wieder

Gestern Abend kündigte Larian Studios eine erneute Verschiebung des Early-Access-Starts von Baldur's Gate III an. Der neue Termin ist der 6. Oktober, ihr müsst also nur noch eine zusätzliche Woche darauf warten. Das Studio verspricht, dass dieses Datum der endgültige Frühstarttermin ist, aber das haben sie auch schon beim letzten Mal gesagt. Die Verschiebung lässt sich wohl unter anderem darauf zurückführen, dass die Dialoge in mehreren Sprachen noch nicht fertig sind. Besonders weit vorangeschritten seien die internen Tests aber wohl eh nicht (trotzdem verlangt das Team den Vollpreis).

You're watching Werben

Quelle: Larian Studios.