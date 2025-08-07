Baldur's Gate III Regisseur wünscht sich mehr Videospiel-Schauspieler in Hollywood-Adaptionen

HQ

In den letzten Jahren ist Hollywood auf die Goldgrube der Videospieladaptionen gestoßen. Ja, sie haben sie schon früher gefunden, aber jetzt haben sie erkannt, dass man etwas drehen muss, das nicht die schlechteste TV-Show oder der schlechteste Film aller Zeiten ist, um schnelles Geld zu verdienen. Verdammt, vielleicht stimmt das nicht einmal. Ein Minecraft-Film war schließlich ein Hit.

Auf jeden Fall ist das alles schön und gut, um Gaming-IPs in verschiedenen Medien zu sehen, aber die PerformanceBaldur's Gate III -Direktorin und Schauspielerin Aliona Baranova glaubt, dass Hollywood einen massiven Trick verpasst, indem es Videospiel-Darsteller nicht in Adaptionen castet.

Baranova verweist auf engagierte Fandoms in der Gaming-Branche und erzählte dem Publikum auf der Tampa Bay Comic Convention von FanX (danke, Collider), dass Jennifer English - die Schauspielerin, die Shadowheart in Baldur's Gate III spielte - einen Kurzfilm gedreht und ihn in ihrer Instagram-Story gepostet hat und 60 Leute zur Premiere erschienen sind, um sie zu unterstützen.

Nun, Hollywood-Manager mögen von 60 Leuten nicht begeistert sein, aber Baranovas Punkt war weniger die Zahl, als vielmehr das Engagement der Videospiel-Fans. Es verblüfft sie, dass dies nicht durch das Casting belohnt wird. "Warum passiert nicht mehr davon? Warum war Doug Cockle nicht in der TV-Serie "The Witcher" zu sehen? Warum werden wir nicht berücksichtigt, wenn es Videospieladaptionen gibt? ", sagte sie. "Sogar bei animierten Adaptionen wie Arcane würden wir gerne dabei sein. Wir haben auch eine Theaterausbildung. Viele von uns werden in Großbritannien ausgebildet... und ich denke, das ist etwas, worüber Führungskräfte vielleicht etwas kurzsichtig sind. Sie denken: 'Die wissen einfach, wie man ein Videospiel macht.' "