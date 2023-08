Baldur's Gate III ist jetzt in den Top 10 der meistgespielten Steam-Spiele aller Zeiten

HQ

Bei der Veröffentlichung wussten wir bereits, dass Baldur's Gate III ein Biest sein würde. Wie wir letzte Woche berichtet haben, erreichte das Spiel innerhalb von 24 Stunden nach der Veröffentlichung auf Steam 500.000 Spieler. Jetzt ist es sogar noch weiter gegangen und hat eine Höchstzahl von 814.666 gleichzeitigen Spielern erreicht.

Für eine Rückkehr zu einem längst vergessenen Franchise von einem Studio, das nicht das größte ist, ist der Start von Baldur's Gate III sicherlich einer für die Geschichtsbücher, da er gerade eine wahnsinnige Menge an Popularität erlangt hat.

Die Leute können nicht genug von diesem D&D-inspirierten Rollenspiel bekommen, und so könnten wir sehen, dass die Spielerzahl noch höher wird. Die kritische Reaktion auf Steam ist ebenfalls zu 90% positiv, es ist also klar, dass die Spieler das Spiel genießen. Halten Sie Ausschau nach unserer Rezension, die später in dieser Woche veröffentlicht wird.