Bald werden Sie mehr Kontrolle über Windows-Updates haben

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Das Windows-Update ist schon lange eine Quelle der Frustration. Ein erzwungenes Update kann mitten an einem arbeitsreichen Tag stattfinden oder, wenn es wirklich schlecht läuft, mitten in einer harten Spielsitzung. Aber Veränderungen stehen bevor. Laut PC Mag und bereitgestellt von Windows Blog wird Windows es bald erlauben, Updates fast unbegrenzt zu pausieren, ohne verpflichtende Updates neu zu starten und nicht notwendige Updates in einem monatlichen Neustart zusammenzufassen.

Die Idee dahinter ist, dass Windows nun eindeutig Stromaktionen von Aktualisierungsaktionen trennt. Im Power-Menü werden separate Optionen Neustart und Herunterfahren angezeigt, die es den Nutzern ermöglichen, ihr Gerät neu zu starten oder herunterzufahren, ohne das ausstehende Update vorher zu installieren. Andererseits stehen update-spezifische Optionen wie "Update und Neustart" sowie "Update und Abschalten" zur Verfügung, wenn gewünscht.

Wenn Nutzer unerwünschte Ablenkungen im Voraus vermeiden wollen, können sie das jetzt tun: Eingehende Updates für 35 Tage pausieren. Nutzer können außerdem einen bestimmten Tag im Monat wählen, um Updates bis dahin zu pausieren. Das geht fast unbegrenzt, da Nutzer neue Windows-Updates bis zu 35 Tage am Stück pausieren können, ohne Begrenzung, wie oft sie das Pausen-Enddatum zurücksetzen können. Microsoft möchte außerdem mehrere Updates stapeln, sodass Nutzer ihre Geräte seltener pro Monat neu starten müssen.

Die Verbesserungen werden derzeit mit Windows Insiders in den Dev- und Experimental-Kanälen getestet.