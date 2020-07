Babylon's Fall: Kurzes Lebenszeichen von Platinum Games

Auf der E3 2018 kündigte Platinum Games das Actionspiel Babylon's Fall an, das wir Ende 2019 noch einmal kurz gesehen haben. Das Entwicklerteam wollte in diesem Sommer eigentlich mehr Material aus ihrem Titel demonstrieren, doch das wird wohl nicht wie geplant geschehen. Diese Woche meldete sich Platinum kurz auf ihren sozialen Medien zu Wort, um den Fans zu versichern, dass die Entwicklung gut voranschreitet. Weitere Infos gibt es nicht, doch dass die Japaner bei all ihren verrückten Projekten nichts aus den Augen verlieren, ist sicherlich ein gutes Zeichen.

