Sony zeigt erstes Gameplay zu Babylon's Fall von PlatinumGames

Vor ein paar Wochen hat uns Square Enix neues Gameplay zu Babylon's Fall versprochen, auf der heutigen State of Play hat Sony dieses Versprechen eingelöst. Die Früchte der Zusammenarbeit zwischen den Action-Spezialisten von PlatinumGames und dem Publisher Square Enix können wir uns in einem neuen Trailer anschauen. Wir sehen mittelalterliche Umgebungen, die dank dem sogenannten "Brushwork Filter" zum Leben erweckt werden (schreibt der Publisher), leuchtende Waffen und flinke Schwerthiebe. Das sieht alles relativ hektisch aus, doch abgesehen davon wissen wir leider noch immer nicht mehr über dieses ominöse Projekt, das auf PC und PS4 zusteuert. Sony verspricht jedoch, dass es im kommenden Sommer mehr Informationen geben wird. Vermutlich müssen wir also bis zur E3 warten.

