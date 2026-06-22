Avowed und The Outer Worlds-Entwickler Obsidian sehen sich einer Sammelklage wegen angeblicher Lohnverletzungen gegenüber.

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Obsidian Entertainment, das Studio hinter Avowed, The Outer Worlds, Fallout: New Vegas und Pentiment, um nur einige zu nennen, ist derzeit in eine Sammelklage verwickelt, in der dem Rollenspielentwickler ein "systematisches Muster von Verstößen gegen Lohn und Arbeitszeit" vorwirft.

Wie von GamesRadar entdeckt, hat der Reddit-Nutzer macken-zee den Fall wieder ans Licht gebracht. Sie erschien erstmals im Oktober letzten Jahres, wobei Arbeiter behaupteten, Obsidian habe Lohndiebstahl, unbezahlte Überstunden und die Verweigerung von Essens- und/oder Ruhepausen für bestimmte Mitarbeiter begangen. Die Klage fordert finanzielle Entschädigung für die Betroffenen und hofft, "unter anderem unbezahlte Löhne, nicht erstattete Geschäftsausgaben, Leistungen, Zinsen, Anwaltskosten, Kosten und Ausgaben geltend zu machen."

Das neueste Update zu dem Fall wurde bereits im März veröffentlicht, in dem Obsidian alle in der Klage dargelegten Vorwürfe zurückwies. In der Antwort heißt es, dass die Kläger "keine ausreichenden Tatsachen angegeben haben, um gültige Ansprüche gegen den Beklagten zu begründen, auf die eine Abhilfe gewährt werden kann." Es hieß außerdem, dass die geschädigten Mitarbeiter dem angeblichen Verhalten "zugestimmt" hätten, was im Wesentlichen impliziert, dass die Arbeiter zugestimmt hätten, nichts bezahlt zu bekommen und auf ihre Essens- und Ruhepausen zu verzichten. Seitdem gab es keine nennenswerten Updates mehr, aber wir werden sie in diesem Fall behandeln, sobald sie erscheinen.