Avowed s Herbst-Update wurde abgesagt und wird im Februar durch das "größere Update" ersetzt.

Wir hatten ein Herbst-Update für Obsidian s Fantasy-RPG Avowed erwartet, aber da wir jetzt im Dezember sind und die offiziellen Herbsttage fast vorbei sind, wird es zunehmend unwahrscheinlich, dass das Update erscheinen wird. Jetzt wissen wir, dass das Update abgesagt wurde, aber dafür gibt es einen sehr guten Grund.

Obsidian hat sich an X gewandt und bekannt gegeben, dass das Herbst-Update verschoben wurde, um Platz für ein großes Anniversary -Update im Februar 2026 zu schaffen. Dies gilt als ein "größeres Update" und wird "zeitlich mit dem Jubiläum der Veröffentlichung des Spiels getan", was darauf hindeutet, dass es am 18. Februar erscheinen wird.

Was es bieten wird, deutet eine Roadmap darauf hin, dass New Game Plus, ein Photo Mode, ein neuer Waffentyp, die Möglichkeit, das Aussehen während der Welt zu ändern, neue Charaktervoreinstellungen, mehr Godlike Features und mehr enthalten wird.

Obsidian erklärt, dass dieses Update "alles enthält, was ursprünglich für den Herbst geplant war, plus zusätzliche Features, die es zu unserem bisher größten Update machen werden." Für mehr Informationen zum Update wird uns gesagt, wir sollen "dran bleiben, wenn wir ins neue Jahr gehen".