Avatar: Frontiers of Pandora DLC-Hit mit Last-Minute-Verzögerung

HQ

Der DLC "Avatar: Frontiers of Pandor's Secrets of the Spires" wurde verschoben. Es ist keine massive Verzögerung und wird die Veröffentlichung der Erweiterung nur um ein paar Tage nach hinten verschieben, aber Ubisoft hat kurz vor der Veröffentlichung des DLCs ein kritisches Problem erkannt.

In einem Beitrag in den sozialen Medien des Spiels wird erklärt, dass ein "kritisches Last-Minute-Problem" gefunden wurde. Wir sind uns nicht sicher, was dieses Problem ist, aber es ist wahrscheinlich etwas, das viele Spieler irritiert hätte, wenn es nicht vorher entdeckt worden wäre.

Das neue Veröffentlichungsdatum für den DLC ist der 28. November um 9 Uhr MEZ / 8 Uhr GMT. Es wird eine neue Story-Kampagne geben, die in den Türmen des Wolkenwaldes spielt, einem atemberaubenden Anblick in der Avatar-Welt. Wenn du herausfinden möchtest, wie diese Einstellungen vorgenommen werden und wie sie sich von den Filmen unterscheiden, schau dir unser Avatar-Interview unten an: