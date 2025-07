Avatar: Frontiers of Pandora datiert den Third-Person-Modus und New Game+ kurz vor der Veröffentlichung von Avatar: Fire and Ash

HQ

Als Avatar: Frontiers of Pandora im Dezember 2023 veröffentlicht wurde, herrschte allgemeiner Konsens darüber, dass es zwar visuell atemberaubend ist, aber die Tatsache, dass man seinen Na'vi-Charakter nicht sehen kann, während man die verschiedenen Umgebungen und Biome von Pandora durchquert, eher wie ein Alien-Filter für ein Far Cry-Skelett wirkt.

Die Community rund um das Spiel (die übrigens bereits zwei Inhaltserweiterungen für PC, PS5 und Xbox Series veröffentlicht hat) hatte darum gebeten, eine Third-Person-Play-Option zu aktivieren. Und Ubisoft hörte zu.

Zuhören und arbeiten, denn laut dem Creative Director des Spiels, Omar Bouali, erforderte die Einführung der Third-Person-Perspektive eine Neugestaltung der Perspektive, der Steuerung und des Kamerasystems. Darüber hinaus können Sie per Knopfdruck von der Ego- in die Third-Person-Perspektive und umgekehrt wechseln.

Zusätzlich zu diesem neuen Modus werden Neues Spiel+ hinzugefügt, in dem wir unser Spiel von vorne beginnen können, aber mit dem gesamten zuvor erhaltenen Inventar. Die Herausforderung und die Feinde werden jedoch größer und stärker sein. Es wird auch einen neuen Fertigkeitsbaum für diejenigen geben, die auf der Suche nach diesem Kräftemessen sind.

Dieses kostenlose Update mit NewGame+ und dem Third-Person-Modus wird am 5. Dezember 2025 in Avatar: Frontiers of Pandora erscheinen, nur wenige Tage vor dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash am 19. Dezember. Gibt es einen besseren Weg, ein Spiel neu zu starten, als mit einem starken Kinostart?

Schauen Sie sich den Trailer unten an.