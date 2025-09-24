Avatar: Frontiers of Pandora bekommt einen DLC basierend auf dem kommenden Film

HQ

Obwohl es sich um ein sehr gutes und stilvolles Spiel handelt, das auf einer beliebten Lizenz basiert, haben es Massive Entertainment und Ubisofts Titel Avatar: Frontiers of Pandora kommerziell nicht ganz geschafft.

Glücklicherweise bedeutet das nicht, dass das Spiel in Vergessenheit geraten ist, und jetzt wurde angekündigt, dass ein wirklich interessanter DLC in Form der Erweiterung From the Ashes auf dem Weg ist - die natürlich vom kommenden Film Avatar: Fire and Ash inspiriert ist. Die Erweiterung wird zur gleichen Zeit wie der Film (19. Dezember) Premiere feiern und in der offiziellen Synopsis heißt es:

"From the Ashes" spielt kurz nach den Ereignissen des Hauptspiels und nimmt dich mit auf die Reise von So'lek, einem kampferprobten Na'vi-Krieger aus dem Trr'ong-Clan. Von der RDA und ihren neuen Verbündeten, dem skrupellosen Ash-Clan, überfallen und zum Sterben zurückgelassen, erwacht So'lek in einer Welt in Flammen und seine Sarentu-Familie ist zerstreut. Getrieben von Trauer und Rache macht er sich auf, sich wieder mit seinen Lieben zu vereinen und sie zu beschützen."

Dies ist die dritte Erweiterung für das Spiel - nach The Sky Breaker und Secrets of The Spires - und wird Geld kosten. Es wurde noch kein Preisschild bekannt gegeben, aber es wird sowohl separat (für alle, die bereits Avatar: Frontiers of Pandora haben) als Bundle zusammen mit dem Basisspiel verkauft.