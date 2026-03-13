Automatisierung vereinfacht die patientenspezifische Medikamentenverteilung und verbessert die Patientensicherheit

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Laut einer neuen Doktorarbeit kann die Automatisierung der Medikamentenverteilung im Krankenhaus die Patientensicherheit erheblich verbessern und Arbeitsabläufe optimieren. Aber wie bei jeder neuen Technologie erfordern diese Dinge eine sorgfältige Umsetzung, wie die Forscherin Hanne Ahtiainen erklärte und von STT berichtet wurde.

Medikationsfehler sind eines der häufigsten Sicherheitsrisiken für Patienten in Krankenhäusern und können sowohl den Patienten schaden als auch zusätzliche finanzielle Kosten für die Behandlungsstationen verursachen. Daher reduziert die Automatisierung der Medikamentenverteilung Medikamentenfehler und unterstützt einen ununterbrochenen Medikamentenbehandlungsprozess, insbesondere dank verbesserter Barcode-Lesung. Wenn es natürlich verantwortungsvoll geschieht. Krankenhäuser suchen nach Möglichkeiten, den Betrieb effizienter zu machen, ohne die Patientensicherheit zu gefährden, und Automatisierung scheint eine vielversprechende Lösung zu bieten.

Eine technologiegestützte, patientenspezifische Medikamentenverteilung erhöht die Genauigkeit der Verteilung und befreit die Arbeitszeit des Pflegepersonals von manuellen Aufgaben zu klinischer Arbeit. Technologie kann auch genutzt werden, um die Effizienz der Arzneimittellagerung und -überwachung zu verbessern, was die Transparenz und Sicherheit des gesamten Drogenbehandlungsprozesses unterstützt. In der Studie wurden die Abweichungen von Medikamenten um bis zu 47 Prozent reduziert.

Die Studie betont jedoch deutlich, dass Automatisierung auch neue Arten von Abweichungen mit sich bringt. Daher sollte die Einführung neuer Technologien kontrolliert erfolgen.

"Zum Beispiel kann die Einführung smarter Medizinschränke Betriebsmodelle mit sich bringen, die Menschen neuen Arten von Abweichungen aussetzen. Medikamente können hastig aus einem intelligenten Medizinschrank entnommen werden, was von den Arbeitsabläufen abweicht, zum Beispiel indem man den Barcode-Scan überspringt", beschreibt Ahtiainen.

Hanne Ahtiainen wird ihre Dissertation am 20. März 2026 um 13:00 Uhr EET an der Fakultät für Pharmazie der Universität Helsinki verteidigen. Die Dissertation ist ebenfalls eine elektronische Publikation und kann hier gelesen werden. Das Werk ist auf Finnisch, aber der Abschnitt Abstract ist auf Englisch.