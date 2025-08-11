Australien erkennt im September den Staat Palästina an

HQ

Australien wird bei der UN-Generalversammlung im September einen palästinensischen Staat anerkennen. Das sagt Anthony Albanese, der Premierminister von Australien.

Albanese bestätigte, dass Australien von der Palästinensischen Autonomiebehörde Zusagen erhalten habe, sich zu entmilitarisieren, Parlamentswahlen abzuhalten und das Existenzrecht Israels weiterhin anzuerkennen. Laut BBC behauptet Israel, dass die Anerkennung eines palästinensischen Staates "den Terrorismus belohnt".

Albaneses Erklärung folgt ähnlichen Schritten des Vereinigten Königreichs, Frankreichs und Kanadas, da sich die Situation in Gaza verschlechtert. Seit Oktober 2023 wurden mehr als 61.000 Menschen durch die israelische Militärkampagne getötet.

Darüber hinaus gibt es einen zunehmenden Druck von humanitären Organisationen, die Kämpfe zu beenden, da Hungersnot und Durst in Gaza angeblich weit verbreitet sind. Am Wochenende sind fünf Menschen an den Folgen von Hunger und Unterernährung gestorben, womit sich die Gesamtzahl dieser Todesfälle nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums auf 217 erhöht.