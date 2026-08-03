August 2026 im Sport: Mejor-Events in Fußball, Tennis, Leichtathletik, F1 und mehr in diesem Monat

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Der August gilt als einer der langsamsten Monate des Jahres, auch im Sport, aber das stimmt nicht ganz. Die Weltmeisterschaft mag vorbei sein und wir haben dieses Jahr keine Olympischen Spiele, aber der August 2026 wird mit allen möglichen Sportereignissen gefüllt sein, darunter die Neustarts der Formel-1- und MotoGP-Saisons, mehrere große Tennisturniere, die Eröffnungsspiele der großen nationalen Fußballspiele und vieles mehr, darunter typischerweise Sommerveranstaltungen wie die Vuelta a España.

Hier ist eine Übersicht über die großen Sportereignisse weltweit, die diesen August 2026 stattfinden:

August 2026 im Sport weltweit

Wichtige Tennisveranstaltungen im August



Canadian Open - ATP 1000, WTA 1000: 2.–12. August



Cincinnati Open - ATP 1000, WTA 1000: 13.-23. August



Grand Slam US Open: 31.–13. September



Motorsport im August 2026



Moto GP: British GP: 7.–9. August



Formel 1: Großer Preis der Niederlande: 21.–23. August



Moto GP: Aragon GP: 28.–30. August



GT World Challenge Asia (Ausdauer): 29.–30. August



Radfahren im August 2026



Tour de France Femmes: 1.–9. August



La Vuelta a España: 22. August – 13. September



Feldhockey



FIH Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren: 14.–30. August



FIH Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen: 14.–30. August



Sport und andere:



Leichtathletik-Europameisterschaften: 10.–16. August



Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik: 12.–16. August



Europameisterschaften der Frauen im Kunstturnen: 13.–16. August



Europameisterschaften im Kunstturnen der Männer: 19.–23. August



Mittelmeerspiele: 21. August–3. September



Weltmeisterschaften im Rudern: 23.–30. August



Weltmeisterschaften im modernen Fünfkampf: 24.–30. August



Europäische Künstler-Rollschuhmeisterschaften: 31. August – 13. September



Fußball: Beginn der nationalen Ligen 2026/27



Eredevisie: 7. August



LaLiga: 15. August



Frauen-Bundesliga: 21. August



Ligue 1: 22. August



Premier League: 22. August



Serie A: 22. August



Bundesliga: 28. August



LaLiga F: 30. August



Fußball: Superpokale



UEFA Supercup: PSG gegen Aston Villa: 12. August



Trophée des Champions: PSG gegen Lens: 16. August



FA Community Shield Arsenal gegen Bayern München: 16. August



Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund vs. Bayern München: 22. August



Wirst du in diesem August 2026 Sportveranstaltungen schauen?