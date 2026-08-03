Sport
August 2026 im Sport: Mejor-Events in Fußball, Tennis, Leichtathletik, F1 und mehr in diesem Monat
Im August gibt es viele Sportereignisse, darunter den Start der Fußballligen 2026/27...
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Der August gilt als einer der langsamsten Monate des Jahres, auch im Sport, aber das stimmt nicht ganz. Die Weltmeisterschaft mag vorbei sein und wir haben dieses Jahr keine Olympischen Spiele, aber der August 2026 wird mit allen möglichen Sportereignissen gefüllt sein, darunter die Neustarts der Formel-1- und MotoGP-Saisons, mehrere große Tennisturniere, die Eröffnungsspiele der großen nationalen Fußballspiele und vieles mehr, darunter typischerweise Sommerveranstaltungen wie die Vuelta a España.
Hier ist eine Übersicht über die großen Sportereignisse weltweit, die diesen August 2026 stattfinden:
August 2026 im Sport weltweit
Wichtige Tennisveranstaltungen im August
- Canadian Open - ATP 1000, WTA 1000: 2.–12. August
- Cincinnati Open - ATP 1000, WTA 1000: 13.-23. August
- Grand Slam US Open: 31.–13. September
Motorsport im August 2026
- Moto GP: British GP: 7.–9. August
- Formel 1: Großer Preis der Niederlande: 21.–23. August
- Moto GP: Aragon GP: 28.–30. August
- GT World Challenge Asia (Ausdauer): 29.–30. August
Radfahren im August 2026
- Tour de France Femmes: 1.–9. August
- La Vuelta a España: 22. August – 13. September
Feldhockey
- FIH Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren: 14.–30. August
- FIH Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen: 14.–30. August
Sport und andere:
- Leichtathletik-Europameisterschaften: 10.–16. August
- Weltmeisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik: 12.–16. August
- Europameisterschaften der Frauen im Kunstturnen: 13.–16. August
- Europameisterschaften im Kunstturnen der Männer: 19.–23. August
- Mittelmeerspiele: 21. August–3. September
- Weltmeisterschaften im Rudern: 23.–30. August
- Weltmeisterschaften im modernen Fünfkampf: 24.–30. August
- Europäische Künstler-Rollschuhmeisterschaften: 31. August – 13. September
Fußball: Beginn der nationalen Ligen 2026/27
- Eredevisie: 7. August
- LaLiga: 15. August
- Frauen-Bundesliga: 21. August
- Ligue 1: 22. August
- Premier League: 22. August
- Serie A: 22. August
- Bundesliga: 28. August
- LaLiga F: 30. August
Fußball: Superpokale
- UEFA Supercup: PSG gegen Aston Villa: 12. August
- Trophée des Champions: PSG gegen Lens: 16. August
- FA Community Shield Arsenal gegen Bayern München: 16. August
- Franz Beckenbauer Supercup: Borussia Dortmund vs. Bayern München: 22. August
Wirst du in diesem August 2026 Sportveranstaltungen schauen?