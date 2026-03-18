Audio-Technica stellt seine beiden neuen Mikrofone vor, das Atv-sg1 und das Atv-sg1le

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Es wird immer schwieriger, hochwertige Inhalte zu produzieren. Früher reichte ein gutes Handy oder eine gute Kamera für alles aus, aber die Qualitätsstandards steigen, der Wettbewerb wächst und unsere Ausrüstung wird schneller als je zuvor obsolet. Glücklicherweise gibt es immer Alternativen, um unsere Ausrüstung aufzurüsten und bessere Ergebnisse zu erzielen.

Audio-Technica sind Audio-Spezialisten und haben zwei neue Mikrofone auf den Markt gebracht, die an unsere Kamera angeschlossen werden, um die Audioqualität unserer Aufnahmen zu verbessern. Diese Mikrofone, die für Content-Ersteller und Videografen entwickelt wurden, sind die Modelle Atv-sg1 und Atv-sg1le.

Ersteres ist das 'Pro'-Modell, das für Profis konzipiert ist und einen niedrigen Filterschalter zur Dämpfung von Windgeräuschen, eine Gain-Regelung und eine Sicherheitsspurfunktion bietet, die den Haupttonpegel auf dem linken Kanal aufzeichnet, sowie eine Backup-Spur bei -6 dB auf dem rechten Kanal. Das Modell Atv-sg1le ist für YouTuber konzipiert und hat etwas bescheidenere Spezifikationen, bleibt jedoch professionell mit einem erweiterten Frequenzbereich und einem hohen maximalen Lautstärke.

Der Audio-Technica Atv-sg1 wird für 199 € und für den Atv-sg1le 99 € erhältlich sein. Wirst du sie ausprobieren oder bist du mit deiner aktuellen Einrichtung zufrieden?