Audi präsentiert einen wilden neuen, ausschließlich in China erhältlichen Elektro-SUV

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Okay, also ist "AUDI" eigentlich nicht "Audi", wie wir es kennen, sondern eine ausschließlich in China tätige Submarke, die bisher nur ein Modell auf den Markt gebracht hat. Es ist jedoch eine ganz andere Designsprache, die viele gerne anderswo umgesetzt sehen würden.

Nun haben sie ihr zweites Modell (über Top Gear) vorgestellt, den AUDI E7X, einen vollwertigen Elektro-SUV, der über fünf Meter lang ist. Nicht nur das, es ist ein durchweg hochwertiges Fahrzeug mit einer Heckantriebsversion mit etwa 402 PS oder einer Allradvariante mit 671 PS und einer Geschwindigkeit von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde in 3,9 Sekunden.

Er verfügt über eine 900-Volt-Architektur und eine geschätzte Reichweite (nach dem chinesischen CLTC-Standard) von 750 Kilometern. Im Innenraum gibt es ein 27" Panorama-Frontdisplay und ein viersitziges "Executive Layout".

Audi hat sich noch nicht dazu geäußert, ob die "AUDI"-Modelle irgendwann in andere Märkte einfließen werden, aber derzeit erscheint es unwahrscheinlich. Das Modell können Sie unten sehen: