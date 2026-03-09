Audi-CEO sagt, benzinbetriebene Autos hätten noch eine Zukunft

HQ

Elektrofahrzeuge werden immer günstiger, haben eine längere Reichweite und laden schneller, aber es scheint, als seien viele Märkte noch nicht bereit, das benzinbetriebene Auto wirklich hinter sich zu lassen. Dies zeigt sich an einigen schwachen Elektrofahrzeugverkäufen in einigen Märkten, obwohl dies nicht in allen Herstellerverkäufen widerspiegelt. Diese Unsicherheit hat Audi-CEO Gernot Döllner jedoch scheinbar davon überzeugt, dass benzinbetriebene Autos "eine Zukunft haben".

Bei einer kürzlichen Medienveranstaltung (über Car and Driver) sagte Döllner Folgendes:

"Die Antriebsstrangkonzepte werden definitiv wieder auf [Verbrennung] zurückgreifen. Das sehen wir im Moment, und ich weiß nicht, ob batterieelektrisch so schnell zurückkommt. Märkte sind so dynamisch, und jeder Markt hat seine Spezialität", sagte er. "Die USA haben also diese robusten SUV- und Pickup-Segmente, eine ziemlich verbrennungslastige Verbraucherlandschaft. China liegt bei der Batterieelektrik vorn, hat aber einen Rückschritt zu Extended Range (EREV) und sogar Plug-in-Hybriden. Es gibt viele Dynamiken, daher ist es nicht leicht zu erkennen, wohin der Weg führt."

Audi hat kürzlich von seinem Versprechen zurückgezogen, bis 2033 komplett elektrisch zu sein, und gab damals zu, dass der US-Markt eine große Rolle bei dieser Entscheidung spielt. Es scheint jedoch, dass sie bei der EV-Entwicklung ein stetiges Tempo beibehalten, aber sich auch auf Hybride und reguläre benzinbetriebene Modelle konzentrieren:

"Ich sehe nicht unbedingt neue Plattformen. Aber ich sehe eine weitere Entwicklung von Plattformen, um die nächste Stufe der Elektronik zu bringen und ein gewisses Maß an Hybridisierung zu ermöglichen."