Attack on Titan 3 wird im Dezember für PC und Konsolen erscheinen

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Koei Tecmo und der Entwickler Omega Force waren stets ziemlich lautstark bezüglich des Starts Attack on Titan 3 irgendwann im Winter, aber das Duo bestätigte nie, ob dies Ende 2026 oder Anfang 2027 sein wird. Wir haben jetzt ein Update zu diesem Punkt.

Im Rahmen einer Sendung wurde ein ausführlicher Blick auf das Spiel geteilt, begleitet von der Bestätigung des Veröffentlichungsdatums des Titels, und die gute Nachricht ist, dass es noch vor Ende des Kalenderjahres erscheinen wird.

Attack on Titan 3 wird Grand Theft Auto VI, wie fast alles andere, meiden, aber es wird auch einer der letzten großen Starts dieses Jahres sein, mit einem Debüt für den 10. Dezember 2026 auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2.

Vor diesem Hintergrund können Sie unten das Veröffentlichungsdatum sehen, das über acht Minuten spannendes Gameplay zum Bewundern bietet.