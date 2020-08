Atomic Heart wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen

Das Actionspiel Atomic Heart ist momentan vielleicht nicht das am meisten erwartete, sich in Entwicklung befindende Projekt da draußen, doch Entwickler Mundfish hat es trotzdem geschafft, Spielern auf der ganzen Welt mit ihrer einzigartigen Welt zu beeindrucken. Den Titel haben wir erst kürzlich wieder entdeckt, da die Produktion Fortschritte präsentieren konnte. Gleichzeitig wurde deutlich, dass Mundfish um einiges länger brauchen wird, um dieses Spiel festzustellen.

Ursprünglich ging das Team von einem Start in 2019 aus, doch das wurde schnell über den Haufen geworfen. Auch 2020 scheint aktuell nicht mehr gezielt angepeilt zu werden, umschrieb der Entwickler in einem Interview mit WCCFtech. Statt ein bestimmtes Jahr anzustreben, will das Studio ihren Spielern lieber eine gute Erfahrung bieten, erklärt Geschäftsführer Robert Bagratuni:

"Wir wollen kein halbgares Produkt veröffentlichen. Wir werden Neuigkeiten zum Veröffentlichungsdatum mitteilen, sobald wir das für erreichbar halten. Unseren Fans und Unterstützern da draußen: Wir können euch versichern, dass die Entwicklung im Gange ist und wir gespannt sind, euch bald etwas Neues zu zeigen. Freut euch auf zukünftige Updates."