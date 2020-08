Neuer Gameplay-Trailer zeigt ein erweitertes Stück aus Atomic Heart

Atomic Heart ist ein Indie-Shooter, den wir sehr genau beobachten. Der Titel lässt sich nur sehr sporadisch blicken, da das Studio mit der Entwicklung offenbar auf einige Schwierigkeiten gestoßen ist. Das neueste Lebenszeichen macht jedoch wieder Mut, denn der Entwickler Mundfish hat kürzlich sieben Minuten Gameplay aus dem Mystery-Shooter veröffentlicht. Darin sehen wir ein wenig Erkundung und Kämpfe gegen verschiedene Feinde, auch ein Bossgegner lässt sich kurz blicken. Spannend ist die Beteiligung des Komponisten Mick Gordon, den viele aus den letzten beiden Doom-Ablegern kennen werden.

Das Studio nutzt die Aufmerksamkeit, um Atomic Heart für Playstation 5 und Xbox Series X anzukündigen, aber noch immer gibt fehlt jede Spur von einem erwarteten Erscheinungsdatum. Alles, was wir bisher von Mundfishs Spiel gesehen haben, erinnert an eine einzigartige und faszinierende Erfahrung aus der ersten Person mit einer unverwechselbaren Umgebung und auffälligen Bildern. Wenn ihr mit dem Spiel noch nicht vertraut seid, dann lohnt sich ein Blick in den unteren Trailer umso mehr.