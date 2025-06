Atomic Heart II befindet sich bei Mundfish in aktiver Entwicklung

Atomic Heart erweist sich weiterhin als Erfolg für Entwickler Mundfish, weshalb es wahrscheinlich keine Überraschung ist, dass bereits ein Nachfolger in die aktive Entwicklung gesteckt wurde, und anscheinend ist es schon ziemlich weit fortgeschritten.

Das Spiel, das unter dem Namen Atomic Heart II bekannt ist, wurde gerade am Summer Game Fest in Form eines Trailers enthüllt, der uns einen Einblick in das actiongeladene und wirklich beeindruckende Gameplay gab. Feste Details über das Projekt sind im Moment spärlich, da uns noch nicht einmal die vollständigen Pläne für den Plattformstart mitgeteilt wurden, da wir nur wissen, dass es für PC und "Konsolen" erscheinen wird. Auch über ein Veröffentlichungsfenster ist noch nichts bekannt.

Dennoch erwartet euch eine offene Welt voller Möglichkeiten zum Erkunden, Feinden und Gefahren, die es zu überwinden gilt, während ihr eine Reihe mächtiger Fähigkeiten und Werkzeuge einsetzt, die sich anfühlen, als gehörten sie in Rapture.